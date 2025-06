I Laureati compie 30 anni | a Firenze film in piazza con Pieraccioni

Celebra i 30 anni di ‘I Laureati’, il film che ha conquistato Firenze e oltre, con una serata speciale in piazza Pitti! Un’occasione unica per rivivere le emozioni di un capolavoro nato nel cuore della città, con Leonardo Pieraccioni protagonista. La proiezione gratuita inizierà alle 21.45, portando di nuovo sul grande schermo un pezzo di storia cinematografica fiorentina. Non perdere questa festa di ricordi e sorrisi, perché…

Firenze, 16 giugno 2025 – Il film ‘I Laureati’ compie 30 anni e a Firenze per l'occasione ci sarà una proiezione in piazza Pitti, a ingresso libero, con Leonardo Pieraccioni. La proiezioni inizierà alle 21.45. “È stato un film nato e cresciuto a Firenze, particolarmente fortunato perché uscì con due sole copie, una a Firenze sud e una a Firenze nord, poi però l'affetto fu talmente grande che arrivammo fino a Pistoia, Arezzo e addirittura Livorno e Grosseto". Così l'attore e regista parlando, ai microfoni di Radio Toscana, del suo film che segnò il suo debutto alla regia nel 1995. Questa proiezione inaugurerà la XIV edizione di Apriti Cinema, la rassegna all'aperto che proseguirà fino al 27 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I Laureati compie 30 anni: a Firenze film in piazza con Pieraccioni

