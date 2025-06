I Jonas Brothers tornano con il JONAS20 tour | un viaggio musicale indimenticabile

I Jonas Brothers tornano a farci sognare con il JONAS20 Tour, un viaggio musicale che celebra vent'anni di successi e emozioni. Un’occasione unica per rivivere le hit che hanno conquistato generazioni e scoprire le novità in programma. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: i fratelli più amati della scena pop sono pronti a tornare sul palco, portando con sé tutta la loro energia e passione. Non perderti questa straordinaria avventura musicale!

I Jonas Brothers tornano in tour per celebrare 20 anni di musica!

