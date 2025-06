I Green Day hanno acceso Firenze | luci emozioni e rock Da tutta Italia al concerto

Firenze ha vissuto una serata indimenticabile, dove luci, emozioni e il potente sound dei Green Day si sono fusi in un’unica magia. Fan provenienti da tutta Italia si sono riuniti alle Cascine, creando un’atmosfera di festa e passione autentica. La band americana ha regalato uno spettacolo energico e coinvolgente, confermando il suo ruolo di protagonista indiscusso del Firenze Rocks. Un concerto che resterà nel cuore di tutti.

Firenze, 15 giugno 2025 – Una grande emozione, con gente accampata alle Cascine già dal giorno prima e tanti fan arrivati da ogni parte d’Italia. E nella serata di domenica 15 giugno i Green Day, nome clou del Firenze Rocks, non hanno deluso. Saliti sul palco in serata, hanno restituito al pubblico la loro energia, il loro rock. Tanta gente appunto emozionata di poter vedere dal vivo, qualcuno per la prima volta, una band che ha un massiccio seguito in mezzo mondo. “ From all over Italy with love ”, “Da tutta Italia con amore”, c’era scritto su uno dei tanti cartelli che i fan hanno esibito durante il concerto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I Green Day hanno acceso Firenze: luci, emozioni e rock. Da tutta Italia al concerto

