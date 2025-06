I grandi concerti dell' estate 2025 a Genova

L’estate 2025 a Genova si annuncia ricca di emozioni con i grandi concerti che riempiranno piazze e porti. Dall’attesissimo 105 Summer Festival con artisti del calibro di Annalisa, Achille Lauro e Fedez, alle rassegne al Porto Antico con nomi di spicco come Lucio Corsi, la città diventa il palcoscenico perfetto per musiche indimenticabili. Preparatevi a vivere un’estate all’insegna della musica e dello spettacolo!

Estate a Genova, tutti gli eventi al porto antico: si parte il 28 e 29 giugno con Biagio Antonacci - dice il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana- Si legge su genova24.it