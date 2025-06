I giovedì della lettura presentazione di Ricordi di un soldato napoleonico di Vincenzo Barra

Vieni a scoprire le affascinanti memorie di un soldato napoleonico nel cuore dell’Archivio di Stato di Avellino. Giovedì 19 giugno alle ore 17:00, l’appuntamento "I giovedì della lettura" ospiterà la presentazione di "Ricordi di un soldato napoleonico" di Vincenzo Barra. Un’occasione unica per immergersi in storie di guerra e coraggio, arricchite dalle riflessioni di esperti e appassionati. Non mancare, perché la storia si rivive anche tra le pagine di un libro!

Giovedì 19 giugno, alle ore 17:00, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”. In tale occasione si discuterà del volume Ricordi di un soldato napoleonico, di Vincenzo Barra. Interverranno: Lorenzo Terzi, direttore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - “I giovedì della lettura”, presentazione di "Ricordi di un soldato napoleonico" di Vincenzo Barra

