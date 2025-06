I G7 provano a fermare l’escalation Israele-Iran ma Trump non firma l’appello Meloni in campo su Gaza

Mentre i G7 si riuniscono a Kananaskis per cercare di contenere l’escalation tra Israele e Iran, l’assenza di un sostegno unanime si fa sentire. Trump si oppone firmando l’appello, mentre Meloni si schiera a favore di una risoluzione per Gaza. La sfida diplomatica si gioca su un filo sottile, con le speranze di pace appese a un filo. La domanda è: riusciranno le pressioni internazionali a cambiare il corso degli eventi?

Il conflitto tra Israele e Iran tiene banco a Kananaskis, in Canada, con l’obiettivo di firmare la dichiarazione del summit c he chiede una de-escalation nel conflitto tra Israele e Iran. Un’idea che però al momento è stata rigettata dal Presidente degli Stati Uniti, secondo l’emittente americana Cbs News. La bozza di documento prevede il monitoraggio dell’Iran, chiede ad entrambe le parti di proteggere i civili e di impegnarsi per la pace. “ L’Iran non sta vincendo la guerra, deve riprendere i colloqui immediatamente prima che sia troppo tardi”, ha Trump, dopo l’incontro con il premier canadese Mark Carney, a margine del vertice. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - I G7 provano a fermare l’escalation Israele-Iran, ma Trump non firma l’appello. Meloni in campo su Gaza

In questa notizia si parla di: israele - escalation - iran - provano

Israele lancia i Carri di Gedeone: operazione su Gaza, escalation totale - Israele ha avviato l'operazione "Carri di Gedeone", una massiccia offensiva su Gaza che segna un'escalation drammatica del conflitto.

Aumentano le preoccupazioni dopo l'escalation tra Israele e Iran Vai su Facebook

Come ampiamente previsto da mesi, Israele ha provocato un’escalation con l’Iran, trascinando gli Stati Uniti in un conflitto contro la volontà della maggioranza dell'opinione pubblica, facendo saltare le negoziazioni, mettendo in pericolo la sicurezza delle co Vai su X

Guerra Iran-Israele, Cremlino: Pronti a mediare. Nethanyahu: Controlliamo spazio aereo Teheran - Raid di Israele nelle zone est e ovest di Teheran; Guerra, Israele attacca sede tv iraniana, media: 'È strage'. LIVE; Iran. Teheran frena sull’escalation. Ma accusa, ‘Israele vuole uccidere la diplomazia’.

Guerra Israele-Iran, cosa accadrà: escalation o accordo? Il dilemma di Khamenei - Ma nella cerchia più ristretta della Guida suprema, l’allarme è scattato da giorni. Come scrive ilmattino.it

ISRAELE - Netanyahu: "Non interessato a colloqui per la de-escalation con l'Iran" - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato ad Abc di non essere interessato a colloqui con l'Iran per de- Si legge su napolimagazine.com