I fuochi a mare a Castiglione della Pescaia hanno aperto la stagione estiva

Splendide esplosioni di colore che hanno illuminato il cielo e il cuore di tutti. I fuochi a mare a Castiglione della Pescaia non sono solo uno spettacolo visivo, ma un vero e proprio abbraccio collettivo che inaugura ufficialmente la stagione estiva. Un evento atteso con trepidazione, capace di trasformare una serata in un ricordo indelebile. La magia e l’entusiasmo sono pronti a proseguire, perché l’estate è appena iniziata e tutto può succedere...

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Lo spettacolo dei fuochi pirotecnici sul mare a Castiglione della Pescaia ha dato ufficialmente il benvenuto all’estate. Occhi al cielo, un gioco di luci e colori per una serata magica e ricca di emozioni. “I fuochi d’artificio hanno sempre un grande richiamo turistico. E non poteva essere diversamente – dichiara la sindaca Elena Nappi –, anche quest’anno in tantissimi si sono lasciati trasportare dalla magia e dal fascino delle luci che ha colorato il cielo castiglionese. Una scelta vincente, come le tante scelte che facciamo per il nostro territorio, gli eventi che ogni anno programmiamo soprattutto per i turisti che sempre piĂą numerosi continuano a scegliere Castiglione come meta di vacanza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it