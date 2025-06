I Fontaines DC | la band irlandese che ha ridefinito il post-punk contemporaneo

I Fontaines D.C., la band irlandese che ha rivoluzionato il post punk contemporaneo, sono pronti a infiammare il palco del Carroponte di Sesto San Giovanni il 19 giugno 2025. Dopo il successo dei sold out a Roma e Milano, tornano in Italia per presentare dal vivo il loro ultimo album, promettendo un’esperienza musicale intensamente coinvolgente. Non perdere questa occasione: l’energia e l’autenticità della band ti lasceranno senza parole.

Il Carroponte di Sesto San Giovanni si prepara ad accogliere una delle band più elettrizzanti del panorama musicale internazionale. I Fontaines D.C. saliranno sul palco milanese il 19 giugno 2025, portando con sé un bagaglio sonoro che ha saputo conquistare critica e pubblico a livello globale. Dopo i sold out registrati a Roma e all'Alcatraz di Milano, la formazione irlandese torna in Italia per presentare dal vivo il loro ultimo lavoro "Romance", un album che segna l'ennesima evoluzione di una band in costante movimento artistico. Dalle strade di Dublino al successo mondiale. La storia dei Fontaines D.

Il rock dei nostri giorni rianimato dai Fontaines D.C.

Fontaines D.C., il futuro del post punk passa dall'Irlanda - si conoscono e studiano (il nome della band si ispira a Johnny Fontaine, il figlio di Vito Corle ...

L'evoluzione dei Fontaines DC, una delle band più interessanti della scena alternative rock contemporanea. "Romance" è il nuovo album del gruppo irlandese - Con Romance, la band non si limita a ripetere la formula del successo, ma osa spingersi oltre, esplorando nuove sfumature sonore e tematiche.