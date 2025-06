I figli di Donald lanciano Trump mobile la compagnia telefonica per la patria | call center e smartphone made in Usa

I figli di Donald Trump lanciano Trump Mobile, la nuova compagnia telefonica Made in USA, puntando a conquistare il mercato con servizi di call center e smartphone targati Trump. Un progetto ambizioso che unisce affari e patriottismo, continuando a espandere l’impero economico del tycoon anche in veste presidenziale. Scopriamo come questa iniziativa intende rivoluzionare il settore della telefonia e rafforzare il brand Trump nel mondo digitale.

Nei primi 110 giorni dall’elezione alla Casa bianca, il patrimonio di Donald Trump è balzato da 2,3 a 5,1 miliardi di dollari: grazie alle criptovalute, ma anche a immobiliare, commercio, finanza, turismo. Ma gli affari nell’orbita del tycoon sono in espansione, anche da presidente: la Trump Organization ha annunciato il lancio di “Trump Mobile”, un nuovo servizio di telefonia mobile con un marchio esplicitamente legato al presidente Donald Trump. L’idea è offrire ai clienti conservatori un’alternativa rispetto agli operatori tradizionali. La promessa è garantire un servizio “ patriottico ” e nazionalista: con call center basati negli Stati Uniti e telefoni prodotti in America. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I figli di Donald lanciano Trump mobile, la compagnia telefonica per la patria: call center e smartphone made in Usa

