I Fantastici Quattro | Gli Inizi il nuovo promo con HERBIE ci offre un nuovo sguardo a Franklin!

Un nuovo promo per I Fantastici Quattro: Gli Inizi punta i riflettori su H.E.R.B.I.E., ( potete vederlo qui ) il membro più adorabile della Prima Famiglia Marvel e un punto di riferimento per la vendita di merchandise Disney. Sentiamo una delle creazioni più iconiche di Mister Fantastic “parlare” in un video pensato per pubblicizzare le capacità del robot (è stato riferito che altre versioni di H.E.R.B.I.E. sono disponibili per l’acquisto in questa realtà ). Ci sono anche alcuni nuovi spezzoni tratti dal film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it