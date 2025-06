I Duran Duran suonano The Wild Boys | poi si blocca tutto

La magia dei Duran Duran si interrompe bruscamente al Circo Massimo, dove il potente sound di "The Wild Boys" si spegne all'improvviso, lasciando il pubblico sorpreso. Un attimo di smarrimento, poi la professionalità dei tecnici riporta tutto alla normalità. Ma cosa sarà successo davvero? La musica riprende, e con essa cresce la curiosità di scoprire cosa si nasconde dietro quell'episodio inaspettato.

Il concerto era iniziato solo da una manciata di minuti, quando i Duran Duran hanno iniziato a suonare "The Wild Boys", il loro cavallo di battaglia del 1984 e secondo brano in scaletta. All'improvviso, per√≤, il volume si abbassa a zero in tutta l'area del Circo Massimo. Il pubblico fa appena in tempo a rendersene conto e i tecnici audio sono veloci a rimettere le cose a posto. Il concerto pu√≤ riprendere come se nulla fosse: Simon Le Bon, John Taylor, Roger Taylor e Nick Rhodes riprendono la loro cavalcata tra i loro evergreen degli anni Ottanta. (Carlo Antini)