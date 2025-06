I disoccupati napoletani hanno consegnato una lettera a Mattarella

i disoccupati napoletani, esprimono con forza le loro difficoltà e chiedono interventi concreti per ripristinare opportunità di lavoro e dignità. In un gesto simbolico e carico di speranza, hanno incontrato il Presidente Mattarella, portando davanti a lui le voci di chi lotta ogni giorno per un futuro migliore. Questo evento segna un momento significativo di attenzione alle problematiche sociali di Napoli e non solo.

I disoccupati napoletani hanno oggi consegnato una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questi è stato avvicinato a Napoli, nei saloni della Stazione Marittima, dove sono in corso gli Stati generali della prevenzione a cui sta partecipando.

