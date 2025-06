I cittadini della capitale catalana non ne possono più dei prezzi delle case in aumento e di un centro che sta perdendo la propria identità

Barcellona, afflitta da un sovraffollamento turistico e da una crisi abitativa sempre più acuta, si trova a un punto di svolta. Centinaia di cittadini, armati di pistole ad acqua, hanno dato vita a un gesto simbolico per denunciare il peso dell’overtourism sulla propria città. Un modo colorato e incisivo per attirare l’attenzione su un problema che rischia di alterare irrimediabilmente l’identità di questa splendida capitale catalana.

N on erano gavettoni estivi, ma una vera dichiarazione d’intenti. A Barcellona, centinaia di persone sono scese in strada armate di pistole ad acqua per denunciare gli effetti dell’overtourism sulla città. Un gesto simbolico, colorato e pungente, che ha fatto il giro del mondo: spruzzare i turisti per attirare l’attenzione su un problema ormai strutturale. La crisi abitativa, la perdita dell’identità locale, il prezzo degli affitti in vertiginoso aumento e la pressione sui servizi pubblici sono solo alcuni dei nodi messi in evidenza dai manifestanti. Ma dietro la teatralità della protesta c’è un messaggio chiaro: Barcellona non ce la fa più. 🔗 Leggi su Iodonna.it