I cittadini adottano l' area verde di piazzale Socrate

Roma. Grazie a Balduina’S, i cittadini si impegnano a valorizzare e mantenere il cuore pulsante del quartiere, promuovendo decoro urbano, installazioni di arredi e richieste di interventi pubblici. Questa adozione rappresenta un esempio concreto di partecipazione attiva e cura collettiva, trasformando lo spazio pubblico in un luogo più bello e accogliente per tutti. È un impegno che rafforza il senso di comunità e il patrimonio condiviso della nostra città.

Decoro urbano, installazione di arredi urbani e richieste di interventi strutturali pubblici. Questi sono i punti su cui si basa l'adozione da parte di Balduina'S, la rete civica e commerciale del quartiere Balduina, dell'area verde di piazzale Socrate una delle piazze panoramiche più belle di.

