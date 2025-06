I bus sostitutivi sono pieni turisti li bloccano | volano calci e bottiglie di vetro

La situazione dei bus sostitutivi sta diventando insostenibile: troppi turisti, comportamenti aggressivi e atti di vandalismo minacciano la sicurezza di cittadini e operatori. È ora di trovare soluzioni efficaci per garantire un trasporto pubblico sicuro, civile e rispettoso per tutti, senza più tollerare scene di caos e violenza che mettono a rischio l’ordine pubblico e la qualità della vita quotidiana.

I bus sostitutivi sono troppo pieni, gruppi di turisti li bloccano in maniera minacciosa e violenta, scagliando rabbiosamente contro i mezzi pubblici i sacchi dei rifiuti portati fuori dai cittadini per il turno di raccolta del lunedì, comprese bottiglie di vetro. E prendendoli persino a calci.

