I baristi di Starbucks e l’intelligenza artificiale

Mentre il mondo tech fa i conti con l’automazione, Starbucks sceglie un approccio diverso: investire nel capitale umano, rafforzando il ruolo dei baristi attraverso nuove assunzioni e innovazioni. A Las Vegas, 14mila store manager hanno ascoltato l’annuncio di un impegno senza precedenti. Ma cosa riserva il futuro per questi professionisti? La risposta è ancora tutta da scoprire.

Mentre i neolaureati nelle discipline tech iniziano a essere sostituiti dall'intelligenza artificiale per le mansioni entry level, la catena Starbucks ha fatto una cosa controcorrente. Ha riunito 14mila store manager a Las Vegas e ha annunciato che assumerà migliaia di nuovi baristi per «il più grande investimento di capitale umano» nella storia dell'azienda. Svelando contemporaneamente che i baristi saranno affiancati anche da un nuovo assistente virtuale sviluppato con il dipartimento Ai di Microsoft. Brian Niccol, l'amministratore delegato di Starbucks arrivato lo scorso anno per rilanciare l'azienda dopo un forte calo delle vendite, a febbraio aveva inviato una lettera ai dipendenti per annunciare 1.