I 200 metri della vergogna di via Borrelli Accettulli | Inaccettabile il silenzio dell’Amministrazione

Le condizioni di via Nicolò Borrelli, nel cuore della nostra città, sono una vergogna che non può essere ignorata. Maurizio Accettulli, consigliere dei Fratelli d’Italia, denuncia con fermezza il degrado estremo di questo tratto, tra via Fania e via Vittime Civili, e punta il dito contro l’inerzia dell’amministrazione. È ora di agire: la sicurezza e il decoro della nostra comunità non possono più aspettare.

Maurizio Accettulli, consigliere comunale dei Fratelli d'Italia, denuncia le pessime condizioni di via Nicolò Borrelli - nel tratto compreso tra via Fania e via Vittime Civili - che a suo dire verserebbe in condizioni di degrado estremo e rappresenterebbe un grave pericolo per la sicurezza dei.

Buche stradali e pericoli, Accettulli (FdI) protesta: Via Borrelli, 200 metri di vergogna. Il silenzio dell’Amministrazione è inaccettabile.

Buche stradali e pericoli, Accettulli (FdI) protesta: "Via Borrelli, 200 metri di vergogna. Il silenzio dell’Amministrazione è inaccettabile" - Il tratto di Via Borrelli a Foggia, compreso tra Via Fania e Via Vittime Civili versa in condizioni di degrado estremo e rappresenta un grave pericolo per la sicurezza dei cittadini ... Secondo foggiacittaaperta.it

