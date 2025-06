I 20 migliori personaggi di serie TV sci-fi di sempre sono diventati icone che hanno plasmato il nostro immaginario. Da eroi leggendari a androidi complessi, queste figure ci hanno affascinato e ispirato, portando la fantascienza al centro della cultura pop. Scopriamo insieme le loro storie e i motivi per cui continuano a catturare l’attenzione di appassionati e nuovi spettatori, consolidando il loro posto nell’Olimpo dello spettacolo.

Le serie televisive di genere fantascientifico si distinguono per la presenza di personaggi memorabili, alcuni dei quali sono diventati veri e propri simboli del panorama dello spettacolo. La vasta produzione nel campo della science fiction ha generato un'ampia varietĂ di protagonisti, caratterizzati da tratti distintivi che riflettono le molteplici interpretazioni del genere. Questo articolo analizza alcune tra le figure piĂą rappresentative delle serie sci-fi, evidenziando come ciascun personaggio abbia contribuito a plasmare il volto della narrativa futuristica in televisione.