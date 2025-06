Hyundai Santa Fe alta tecnologia | schermo panoramico sulla plancia

Scopri la Hyundai Santa Fe, un'auto all'avanguardia che unisce tecnologia di ultima generazione e sicurezza avanzata. Il suo schermo panoramico sulla plancia offre un'esperienza di guida immersiva e intuitiva, mentre i sistemi innovativi proteggono te e i tuoi cari in ogni viaggio. Hyundai si impegna a rendere ogni percorrenza più piacevole, sicura e connessa. Perché il futuro della mobilità è già a portata di mano.

Tecnologia e sicurezza Hyundai al servizio delle persone Innovazione concreta: è ciò in cui Hyundai crede profondamente, sviluppando e implementando sui nuovi modelli, come la Santa Fe, sistemi tecnologici e legati alla sicurezza in grado di rendere ogni singolo viaggio più piacevole, rilassante, sicuro e connesso. Sono tre, principalmente, i pilastri sui quali Hyundai si concentra: comfort; sicurezza per conducente, passeggeri e altri utenti della strada; connettività. In questo video cerchiamo di capire come la tecnologia, gli Adas e l'app Bluelink possano rendere l'esperienza di guida migliore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hyundai Santa Fe, alta tecnologia: schermo panoramico sulla plancia

