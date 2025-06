Hunger Games | Glenn Close e Billy Porter nel prequel L’alba sulla mietitura!

Il mondo di Hunger Games si espande con il nuovo prequel, "L'alba sulla mietitura", che promette emozioni ancora più intense. Due icone del cinema, Glenn Close e Billy Porter, si uniscono al cast, portando talento e carisma unici sul set. Questa avventura cinematografica si arricchisce di star di primo piano, pronti a regalarci una nuova prospettiva sulla celebre saga. Scopri tutti i dettagli di questa attesa produzione!

Il nuovo prequel di Hunger Games L'alba sulla mietitura si arricchisce di due star d'eccezione: Glenn Close e Billy Porter si uniscono al cast di Sunrise on the Reaping.

Ralph Fiennes È President Snow nel Prequel Hunger Games Sunrise on the Reaping - Ralph Fiennes interpreta il giovane e temibile President Snow nel prequel di Hunger Games, "Sunrise on the Reaping".

questo concetto veicolato da glenn close è perfezione assoluta l'academy deve necessariamente consegnare un oscar al casting director di sunrise on the reaping io mi sento FOLLE Vai su X

