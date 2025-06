Hunger Games | Glenn Close e Billy Porter nel cast del prequel

Il mondo di Hunger Games si espande con l’ingresso di star di livello come Glenn Close e Billy Porter nel cast del prequel, "Sunrise on the Reaping". La loro partecipazione promette di arricchire ulteriormente questa affascinante narrazione di intrighi, potere e sopravvivenza. Con le interpretazioni di queste talentuose celebrità, il film si preannuncia un’avventura imperdibile che catturerà il pubblico fin dalle prime scene. La vera sfida sarà scoprire quali incredibili segreti si nasconderanno dietro questi nuovi personaggi.

Il cast di Hunger Games: Sunrise on the Reaping ha accolto nelle ultime ore Glenn Close e Billy Porter. L’annuncio del casting è arrivato quest’oggi attraverso la presentazione di Lionsgate avvenuta al CineEurope ( via Deadline ). La otto volte candidata all’Oscar Glenn Close darà volto a Drusilla Sickle, la crudele scorta dei Tributi del Distretto 12, mentre Porter sarà Magno Stift, suo marito separato e stilista poco ispirato dei Tributi. La produttrice Nina Jacobson ha dichiarato: “ Glenn Close è una Drusilla da sogno. Porta con sé tanto intelletto e immaginazione in ogni ruolo, creando personaggi indimenticabili e iconici. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Hunger Games | Glenn Close e Billy Porter nel cast del prequel

