Hunger Games | Glenn Close e Billy Porter nel cast del prequel L' alba sulla mietitura

L’attesa cresce per il prequel di Hunger Games, intitolato L’alba sulla mietitura, che promette di ridefinire il mondo di Panem con un cast stellare. Tra le new entry spiccano Glenn Close e Billy Porter, pronti a confermare il loro talento in ruoli chiave. La loro presenza arricchisce un progetto già molto atteso, alimentando la curiosità dei fan. Gli arrivi nel cast del film sono solo l’inizio di un’avventura cinematografica da non perdere.

Il cast dell'atteso film Hunger Games: L'alba sulla mietitura si è arricchito con l'arrivo di Glenn Close e Billy Porter, ecco i dettagli dei loro ruoli. Nel cast del film prequel di Hunger Games tratto dal romanzo L'alba sulla mietitura ci sarà anche l'attrice Glenn Close. Lionsgate, condividendo i dettagli dei ruoli affidati alle star, ha inoltre annunciato l'arrivo tra gli interpreti di Billy Porter. Gli arrivi nel cast Nel film Hunger Games: L'alba sulla mietitura, che racconterà la storia di Haymitch Abernathy, Glenn Close avrà il ruolo di Drusilla Sickle, che si occupa dei tributi del Distretto 12. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Hunger Games: Glenn Close e Billy Porter nel cast del prequel L'alba sulla mietitura

Ralph Fiennes È President Snow nel Prequel Hunger Games Sunrise on the Reaping - Ralph Fiennes interpreta il giovane e temibile President Snow nel prequel di Hunger Games, "Sunrise on the Reaping".

