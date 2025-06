Honda trasforma Goodwood 2025 in un set cinematografico a cielo aperto

Dal 10 al 13 luglio, il prestigioso Goodwood Festival of Speed diventerà un vero e proprio set cinematografico firmato Honda, che trasforma l’evento in un palcoscenico di innovazione e spettacolo. Con un design ispirato al mondo del cinema, lo stand offrirà un’esperienza immersiva tra tecnologia, emozioni e performance dinamiche, celebrando la visione di mobilità elettrificata del brand. Un’occasione unica per scoprire come Honda stia reinventando il futuro della mobilità, coinvolgendo pubblico e appassionati in un’avventura senza precedenti.

(Adnkronos) – Dal 10 al 13 luglio, l'affascinante scenario del Goodwood Festival of Speed ospiterà un'inedita esperienza firmata Honda, ispirata al mondo del cinema e costruita attorno alla sua visione di mobilità elettrificata. Lo stand, progettato come un autentico set cinematografico, accoglierà l'intera gamma del marchio, insieme a esperienze interattive e performance dinamiche su strada.

