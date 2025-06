Hojlund Inter arriva l’offerta di nerazzurri | Marotta fa sul serio ecco quanto manca 

L’Inter si prepara a fare sul serio per Rasmus Højlund: l’offerta nerazzurra è arrivata, e Beppe Marotta sta puntando forte sul colpo. La voglia dei nerazzurri di rinforzare l’attacco è evidente, ma le trattative con il Manchester United sono tutt’altro che semplici. Quanto manca davvero all’affare? Scopriamolo insieme, perché il calciomercato riserva sempre sorprese imprevedibili.

