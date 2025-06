Hojlund assalto Inter | il Manchester United fissa il prezzo a 45 milioni La strategia per avere lo sconto

Il calciomercato dell’Inter si infiamma con Højlund al centro delle attenzioni: il Manchester United fissa il prezzo a 45 milioni di euro, ma la strategia per ottenere uno sconto è già in atto. Con una trattativa ben studiata, i nerazzurri puntano a convincere i Red Devils a scendere dal costo iniziale. La sfida tra le parti si fa sempre più avvincente, e l'epilogo potrebbe cambiare le sorti del reparto offensivo dell’Inter.

con questo tipo di formula. Il calciomercato dell'Inter entra nel vivo e uno dei nomi cerchiati in rosso sul taccuino della dirigenza è quello di Rasmus Højlund. Il centravanti danese del Manchester United è identificato come il profilo ideale per rinforzare e ringiovanire il reparto offensivo, ma la trattativa con il club inglese si preannuncia complessa e ricca di ostacoli. La strategia nerazzurra, guidata dall'esperienza di Marotta e Ausilio, è chiara, ma dovrà scontrarsi con le rigide richieste economiche dei Red Devils, i quali, dal canto loro, hanno già mosso passi importanti che potrebbero favorire la buona riuscita dell'operazione.

