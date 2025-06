Ho rivisto i video ancora mi sembra impossibile aver vinto Immagino quanto abbia fatto male a Sinner | Alcaraz torna a parlare del Roland Garros

La rivalità tra Alcaraz e Sinner continua a infiammare il mondo del tennis, anche a distanza di giorni dalla memorabile finale di Roland Garros. Nonostante la stima tra i due atleti, le parole di Alcaraz rivelano un’inedita tensione e rispetto nascosto, alimentando l’interesse dei tifosi e degli appassionati. Ma cosa riserverà il futuro di questa sfida sportiva? La risposta si nasconde tra le prossime mosse e le emozioni che ci attendono sui campi di tennis.

“Con Sinner siamo amici, ma non stretti. Non ci ho parlato dopo la finale”. È passata più di una settimana, ma la finale del Roland Garros tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner fa ancora parlare di sé. Sul discorso è tornato proprio il tennista spagnolo durante il Media Day prima dell’inizio del Queen’s, torneo su erba che Alcaraz giocherà come preparazione a Wimbledon ( mentre Sinner giocherà ad Halle ). Carlos Alcaraz ha poi continuato a parlare di Sinner, spiegando: “Immagino quello che avrà passato e anche quanto male gli abbia fatto la finale di Parigi”. Poi il focus si è spostato su Wimbledon, che comincerà il 30 giugno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho rivisto i video, ancora mi sembra impossibile aver vinto. Immagino quanto abbia fatto male a Sinner”: Alcaraz torna a parlare del Roland Garros

