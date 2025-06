Ho perso 50 chili in un anno grazie alle punture dimagranti ma ora tutti mi insultano perché ho la faccia cadente e sembro più vecchia | la storia di Ashley

Ashley Nickson, 35 anni di Liverpool, ha rivoluzionato la sua vita perdendo 50 kg in un anno grazie alle punture dimagranti. La sua trasformazione impressionante le ha regalato fiducia e salute, ma anche un mare di critiche online. La sua storia mette in luce come il coraggio di cambiare possa incontrare ostacoli, soprattutto quando si sfidano gli stereotipi e le opinioni feroci dei “hater”. La sua esperienza ci invita a riflettere sul vero valore della crescita personale.

Una trasformazione fisica impressionante, un nuovo senso di fiducia e benessere, ma anche una pioggia di critiche feroci da parte degli “hater” online. È la storia di Ashley Nickson, 35 anni, una mamma e lavoratrice di Liverpool che, dopo aver perso circa 50 kg in un anno grazie alle iniezioni del farmaco per diabetici (usato off-label per il dimagrimento) Mounjaro, si è trovata a combattere non solo con la bilancia, ma anche con i troll di TikTok. La sua risposta, però, è diventata un potente messaggio di auto-accettazione. Come molte donne, Ashley ha visto il suo corpo cambiare dopo le gravidanze dei suoi due figli, Mally (6 anni) e Charlie (2 anni). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho perso 50 chili in un anno grazie alle punture dimagranti, ma ora tutti mi insultano perché ho la faccia cadente e sembro più vecchia”: la storia di Ashley

