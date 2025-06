Ho passato notti nelle stazioni con vecchi barboni o giovani che cercavano lavoro Per fortuna mi hanno chiamato al militare La fame è terribile

Lino Banfi, il celebre Nonno Libero di "Un medico in famiglia", si apre a La Repubblica raccontando un passato difficile fatto di notti passate nelle stazioni, tra barboni e giovani in cerca di lavoro. Con l’umiltà che lo contraddistingue, rivela come la fame e la determinazione abbiano plasmato la sua carriera, culminata in ruoli indimenticabili e in un percorso umano ricco di sfumature. La sua storia dimostra che anche dalle difficoltà può nascere il successo.

Il celebre Nonno Libero di “Un medico in famiglia ” si è raccontato a La Repubblica. L’88enne Lino Banfi ha tracciato un bilancio della sua carriera e ha rivelato un curioso aneddoto legato al ruolo che lo ha reso popolarissimo in tv: “Quando fui chiamato per il nonno di Il medico, dalla Lux di Matilde Bernabei ricevetti la proposta per fare un prete di provincia che, il basco in testa, combatte con i preti giovani con la barbetta curata, una serie molto lunga, sempre per Rai 1, hanno provato a farmi firmare un’esclusiva, ma alla fine sempre per loro ho lavorato. ChissĂ , forse avrei fatto Don Matteo e si sarebbe chiamato in un altro modo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho passato notti nelle stazioni con vecchi barboni o giovani che cercavano lavoro. Per fortuna mi hanno chiamato al militare. La fame è terribile”

In questa notizia si parla di: giovani - chiamato - passato - notti

JUVE STABIA-SAMPDORIA: AI POSTERI L'ARDUA SENTENZA Il tempismo dovrebbe essere quasi scontato per chi segue un evento ed è chiamato poi a riportarne la cronaca. Se quella sportiva perde di valore già qualche istante dopo il fischio finale, in ques Vai su Facebook

Notte da incubo per due ragazzi dispersi sul Cornizzolo: ritrovati vivi all'alba con il loro cane; Dal liceo occupato alle lezioni “condivise”: la via alternativa dell’Albertelli di Roma; Malintenzionati che salgono in auto di nascosto di notte: l’allarme social è una fake news.