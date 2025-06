Ho fatto un esposto ad Agcm | non se ne può più degli aumenti delle assicurazioni!

Da anni, nella provincia di Varese e nel Nord Italia, assisto a eventi climatici estremi che sembrano intensificarsi ogni estate, innescando un ciclo difficile da ignorare. Con un esposto all'AGCM, ho deciso di denunciare questi aumenti assurdi delle assicurazioni, vittime dei cambiamenti climatici e dell’inaffidabilità del mercato. È ora di agire, perché il nostro futuro dipende dalle decisioni di oggi.

di Giovanni Muraca Per far quadrare meglio la situazione, bisogna tirare indietro le lancette dell’orologio al 2020, periodo pandemico. Nella provincia di Varese, dove vivo come molte del Nord, da qualche anno sono spettatore di eventi climatici estremi. Il periodo è sempre quello: più o meno dal 20 luglio in poi di ogni anno, un lasso di tempo che arriva al 2023. Ogni anno, sempre anticipato da un periodo molto lungo di caldo, arriva il disastro. Nel 2020, alle ore 06:25 circa, il primo: piccole palline ghiacciate caddero sui paesi nell’intorno dell’alto milanese lasciando i primi danni su auto, case e strade. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it