Ho fatto quel che dovevo le agghiaccianti parole del femminicida di Gentiana Kopili.

Il dramma di Gentiana Kopili ci scuote profondamente, rivelando ancora una volta la tremenda realtà della violenza di genere. Una tragedia che colpisce al cuore la comunità e ci invita a riflettere sull’importanza di contrastare con fermezza ogni forma di sopruso. Ricordiamo che ogni vita merita rispetto e protezione: è nostro dovere agire ora, affinché simili tragedie non si ripetano.

L’ha raggiunta in monopattino, e poi l’ha aggredita, mentre si recava sul luogo di lavoro; così è morta la 45enne Gentiana Kopili, accoltellata a morte dall’ex marito 55enne Nikollaq Hudhra, albanese come lei, a Tolentino, nel maceratese. Kopili, badante, è stata colpita ripetutamente dall’uomo, un agricoltore che lavora nel perugino, che poi ha infierito a calci una volta che la donna è caduta a terra, mentre stava andando ad accudire l’anziana di cui si occupava in via Buozzi; nelle immagini riprese con il telefono da alcuni testimoni, si vede Hudhra sedersi una panchina subito dopo l’aggressione, mentre alcuni passanti camminano sconvolti avanti e indietro nei pressi del corpo ormai senza vita della 45enne; “Ho fatto quel che dovevo fare, ora chiamate i carabinieri” sarebbero state le parole pronunciate dal femminicida, riportate da alcuni presenti alla drammatica scena. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it