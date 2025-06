Ho fatto la mia carriera inutile aspettarsi di più | la previsione sbagliata di JJ Spaun nuovo re dello Us Open

Spesso, le carriere più inaspettate ci insegnano che il successo può arrivare anche quando meno te lo aspetti. JJ Spaun, con una sola vittoria all’attivo prima dell’US Open, ha sfidato ogni previsione e dimostrato che la determinazione può cambiare le sorti di un talento. È la storia di un outsider che ha scritto il suo nome nella storia del golf, ricordandoci che nulla è scritto finché si lotta fino alla fine.

In tutta la carriera aveva vinto un solo torneo, il Texas Open 2022 e solo un anno fa aveva seriamente pensato di dire basta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Ho fatto la mia carriera, inutile aspettarsi di più": la previsione sbagliata di J.J. Spaun, nuovo re dello Us Open

In questa notizia si parla di: carriera - fatto - inutile - aspettarsi

Gentile ringrazia il pubblico: "Ha fatto la differenza". Emmausso: "Il gol più importante della mia carriera" - Gentile pubblico, grazie di cuore: il vostro supporto ha fatto la differenza. Emmausso, autore del gol più importante della mia carriera, ha ricevuto gli applausi più caldi.

Il nuovo livello di stupidità raggiunto si chiama "esultare per aver fatto fallire cinque referendum" che avrebbero dato loro più diritti. Vai su Facebook

Ho fatto la mia carriera, inutile aspettarsi di più: la previsione sbagliata di J.J. Spaun, nuovo re dello Us Open.

Ho fatto carriera con una laurea “inutile” - Del resto negli Stati Uniti, l’11 per cento dei laureati in materie umanistiche fa carriera proprio nel management e persino nella finanza, nell’Information and Communication Technolo ... Secondo iodonna.it

Rivolgersi ai tecnici non farà che peggiorare la politica: inutile aspettarsi un miglioramento - Questo ribalta completamente il rapporto delle responsabilità: dovrebbe essere il lavoro del politico quello di “metterci la faccia”, di pagare il prezzo delle scelte elaborate ed eseguite ... Si legge su ilfattoquotidiano.it