HIV Parma la seconda in Regione tra le città più colpite

Parma si conferma tra le città più colpite dall’HIV in regione, con un’incidenza significativa che richiede attenzione e consapevolezza. Nel 2023, in Italia sono state diagnose oltre 2.300 nuove infezioni, con Lombardia e grandi città come Roma, Milano e Bologna in testa. Un quadro che sottolinea l’importanza di prevenzione e informazione. È fondamentale agire ora per contrastare questa emergenza e proteggere la salute della comunità, iniziando dal sensibilizzare e promuovere controlli regolari.

In Italia 2.349 nuove diagnosi di Hiv nel 2023, oltre 490 in Lombardia. Le città con l’incidenza più elevata risultano essere Roma, Milano e Bologna. In provincia di Parma sono 33 (7,3 casi). Sono questi i dati al centro del 12° Workshop nazionale del CISAI (Coordinamento Italiano per lo Studio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - HIV, Parma la seconda in Regione tra le città più colpite

