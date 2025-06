Hiv | casi in aumento in Lombardia Milano da primato in Italia per il tasso d' incidenza

Segno che non è possibile sottovalutare l’importanza della prevenzione e della consapevolezza. A Milano, capitale di questa preoccupante tendenza, il tasso d’incidenza è ai livelli più alti d’Italia, richiedendo un’attenzione urgente e collettiva. È fondamentale agire ora per invertire questa traiettoria e tutelare la salute di tutti, perché conoscere è il primo passo verso la tutela e la prevenzione.

Milano, 16 giugno 2025 – Un malattia finita in qualche modo “dietro le quinte”, dopo che fra anni ‘80 e ‘90 era stata definita come la peste del secolo. Eppure l’Aids, la malattia causata dall’infezione da virus Hiv continua a mietere vittime, nonostante oggi il morbo oggi possa essere in qualche modo controllato, con una sua "cronicizzazione”. E i contagi, almeno in Italia, risultano in aumento negli ultimi anni. Segno che non è possibile abbassare la guardia nella battaglia contro il virus dell’immunodeficienza umana e la patologia che da esso è provocata, nonostante gli indubbi progressi conseguiti negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Hiv: casi in aumento in Lombardia, Milano da primato in Italia per il tasso d'incidenza

In questa notizia si parla di: aumento - milano - italia - casi

Borse europee caute, Milano in rialzo: petrolio e gas in aumento - Le Borse europee si muovono con cautela, mantenendo un andamento misto in un contesto di debolezza da parte di Wall Street.

?Nel quartiere Ponte Lambro a Milano è avvenuta la fuoriuscita dell'acqua dai tombini stradali di via Vittorini per aumento dei livelli di fognatura e per il rigurgito del fiume Lambro. Foto da Marco Granelli - Tornado in Italia Vai su Facebook

Hiv: casi in aumento in Lombardia, Milano da primato in Italia per il tasso d'incidenza; È boom di scabbia in Italia, in crescita fino al 750% in tre anni; In Italia aumentano i casi di scabbia, la malattia della pelle che sembrava dimenticata.

Virus respiratori, in Italia sono in aumento i casi tra i bambini - A Milano sono in aumento i casi di virus respiratori fra i bambini, ma la situazione, assicurano dai reparti di pediatria della città, rimane sotto controllo. Secondo tg24.sky.it

Influenza e covid, casi in aumento. Ats Milano manda raccomandazioni a Comuni e scuole - influenzali è stata di 12,7 casi ogni 1000 assistiti, “un trend in aumento ... Da rainews.it