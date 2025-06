HIV Bologna tra le città più colpite | in crescita tra i giovani

hiv bologna tra le citt224 pi249 colpite in crescita tra i giovani. In Italia, nel 2023, si sono registrate 2.349 nuove diagnosi, con oltre 490 casi in Lombardia. Roma, Milano e Bologna emergono come le città con l’incidenza più elevata. Questi dati allarmanti sono stati al centro del 12° Workshop nazionale del CISAI, evidenziando l’urgenza di strategie efficaci di prevenzione e informazione per proteggere la salute dei nostri giovani.

In Italia 2.349 nuove diagnosi nel 2023, oltre 490 in Lombardia. Le città con l'incidenza più elevata risultano essere Roma, Milano e Bologna. Sono questi i dati al centro del 12° Workshop nazionale del CISAI (Coordinamento Italiano per lo Studio dell'Allergia in Infezione da HIV), in.

