Helena Prestes e Javier Martinez | figlio in arrivo? La rivelazione fa sognare

Arriva un’indiscrezione che sicuramente farà saltare di gioia i fan di Helena Prestes e Javier Martinez. La coppia, nata al Grande Fratello 18, di recente ha trascorso giorni turbolenti. Ora tutto sembra procedere per il meglio, mentre la modella brasiliana si gode i suoi successi. Nel reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, è come se la trama avesse avuto lei come grande protagonista, intorno alla quale sono ruotate le varie dinamiche. Ora si ritrova a viversi la sua storia d’amore con Javier lontana dalle telecamere, che per molti fan non si sono mai spente, e arriva un’interessante indiscrezione. 🔗 Leggi su Latuafonte.com