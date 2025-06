Helen Comin la donna morta dopo un intervento al seno | indagati due medici

La tragica scomparsa di Helen Comin, dopo un intervento al seno presso la clinica DiviClinic di Castelfranco Veneto, ha scosso l’intera comunità. La procura di Treviso ha iscritto nel registro degli indagati due medici, aprendo un’inchiesta per chiarire le cause di questa drammatica perdita. Un caso che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla responsabilità in ambito medico, e che richiede risposte chiare e trasparenti.

Due medici sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Treviso per la morte di Helen Comin, la donna di 50 anni di Cittadella (Padova), deceduta cinque giorni dopo essersi sottoposta a un'operazione al seno alla DiviClinic di Castelfranco Veneto.

