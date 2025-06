Heather Parisi | Dopo Gaza mi fa più paura l’atomica a Israele che all’Iran

Dopo Gaza, Heather Parisi si lascia andare a un intervento che scuote l’opinione pubblica: le sue parole sulla crescente minaccia atomica tra Israele e Iran sono piene di tensione e preoccupazione. In un momento così delicato, il suo messaggio rivela quanto il conflitto stia toccando le coscienze di tutti, portando alla luce il rischio di una escalation devastante e la necessità di un confronto più responsabile. Leggi anche: ...

Nel pieno del nuovo e drammatico scontro armato tra Israele e Iran, scoppiato in seguito all’attacco israeliano contro alcuni siti nucleari iraniani, si accende anche il fronte dell’opinione pubblica. Tra dichiarazioni istituzionali, prese di posizione diplomatiche e polemiche politiche, fanno discutere le parole di Heather Parisi, che ha scelto di intervenire pubblicamente sul tema, con toni duri e decisamente fuori dal coro. Leggi anche: Heather Parisi accusa Roberto Burioni: “Non accetto più di essere bullizzata” L’ex ballerina e showgirl, già nota per le sue posizioni controcorrente su Covid e vaccini, ha pubblicato un post dai contenuti forti, che ha subito diviso gli utenti della rete. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Heather Parisi: “Dopo Gaza, mi fa più paura l’atomica a Israele che all’Iran”

Quando finalmente, seppur con criminale ritardo, anche i più restii erano obbligati a riconoscere il genocidio del popolo Palestinese a Gaza, ecco puntuale il diversivo per ricompattare l'opinione pubblica a favore delle guerre di Israele e USA contro il mondo

Quando finalmente, seppur con criminale ritardo, anche i più restii erano obbligati a riconoscere il genocidio del popolo Palestinese a Gaza, ecco puntuale il diversivo per ricompattare l'opinione pubblica a favore delle guerre di Israele e USA contro il mondo I Vai su X

