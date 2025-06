Hawkgirl festeggia l’anniversario con una nuova foto di Superman

Celebra il 25° anniversario di Hawkgirl con un entusiasmante omaggio che anticipa il suo debutto live-action! Kendra Saunders, la terza incarnazione dell’eroina nella DC Comics, torna in grande stile, interpretata da Isabela Merced nel prossimo film dedicato a Superman. Un momento storico per i fan: la sua presenza promette di portare la leggenda delle ali d’acciaio a nuove vette sul grande schermo. La sua presenza nel film…

In occasione del venticinquesimo anniversario dalla comparsa originale di Kendra Saunders come terza incarnazione di Hawkgirl nella DC Comics, si evidenzia il suo prossimo debutto nel mondo del live-action. La nuova interpretazione dell'eroina, interpretata da Isabela Merced, sarà introdotta nel film dedicato a Superman, in uscita il mese prossimo. La presenza di questa figura iconica si inserisce all'interno di un contesto più ampio, che vede la formazione della "Justice Gang", composta anche da Guy Gardner e Mr. Terrific.

Superman: una nuova foto di Hawkgirl per celebrarne l’anniversario - Per celebrare un traguardo così importante, ecco una nuova foto di Hawkgirl in costume, che rende omaggio alla sua lunga ed epica storia nel mondo DC.

Isabela Merced interpreterà hawkgirl nel nuovo film su superman diretto da James Gunn previsto per l’estate 2025; Superman: James Gunn festeggia il debutto dell’Uomo d’Acciaio nei fumetti con una foto dal set del nuovo film DC.

