Harry Potter | Le metamorfosi nascoste – 7 personaggi cambiati nei film che non hai mai notato

Scopri i segreti nascosti dietro gli occhi dei personaggi di Harry Potter: sette protagonisti che, senza che te ne rendessi conto, hanno subito metamorfosi sorprendenti nei film. Dalla loro apparenza alle sfumature caratteriali, alcune trasformazioni sono passate inosservate anche ai fan più attenti. Preparati a rivivere la magia con occhi nuovi, perché le metamorfosi dei personaggi sono molto più di semplici cambiamenti estetici — sono vere e proprie rivelazioni che arricchiscono l’universo di Hogwarts.

Il franchise cinematografico di Harry Potter è senza dubbio una delle saghe più amate e iconiche della storia del cinema. Eppure, nemmeno la magia di Hogwarts è riuscita a mantenere un cast completamente invariato. Mentre il trio principale e molti dei ruoli secondari più importanti sono rimasti fedeli a se stessi (eccezion fatta per Silente, dopo la scomparsa di Richard Harris), alcuni personaggi hanno subito cambiamenti radicali e inaspettati. Nel corso degli otto film, il mondo magico ha visto diversi attori avvicendarsi silenziosamente in ruoli chiave, e a meno che non avessi l’occhio molto attento, probabilmente non te ne sei mai reso conto. 🔗 Leggi su Nerdpool.it