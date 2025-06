Hanno ucciso i miei fiori Guerra una famiglia spazzata via | il marito le ha viste morire così

Un dolore incolmabile squarcia il cuore di Raja Khatib, avvocato arabo-israeliano, che ha visto la sua famiglia distrutta in un attimo. La violenza di un missile iraniano ha portato via le sue amate figlie, spezzando ogni sogno e speranza. In un racconto carico di dolore, egli condivide il calvario di una vita sconvolta, lasciandoci riflettere sulla brutalitĂ di un conflitto che non risparmia nessuno.

« Ho perso i fiori della mia vita ». Con voce spezzata dal dolore, l’avvocato arabo-israeliano Raja Khatib racconta la tragedia che ha distrutto la sua famiglia in pochi istanti. Solo una settimana fa erano in vacanza all’estero, felici, spensierati. Poi, nella notte tra sabato e domenica, un missile lanciato dall’Iran ha colpito la loro casa a Tamra, nella zona di Haifa. L’esplosione ha cancellato la felicitĂ : sono morte le sue due figlie, la moglie e la cognata. L’ ordigno ha centrato un’elegante palazzina di due piani, ridotta in macerie in pochi secondi. Le vittime sono Hala, 13 anni, Shada, 20, Manar, 47, moglie di Khatib e insegnante stimata, e l’omonima cognata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Hanno ucciso i miei fiori”. Guerra, una famiglia spazzata via: il marito le ha viste morire così

