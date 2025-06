Hank And Tank l’ora della maturità

L’ora della maturità si avvicina, e anche nel mondo di NXT si respira un’aria di grande fermento. Oggi vi presento gli Hank and Tank, i campioni in carica dei tag team, formati da Hank Walker e Tank Ledger. Due superstar che dominano il ring con la loro potenza e determinazione, conquistando i titoli a Stand & Deliver 2025 battendo i Fraxiom. Per Hank Walker, questo è il suo primo grande traguardo nel brand, mentre il...

Per questo nostro nuovo appuntamento bisettimanale con il mondo di NXT voglio parlarvi di un tag team, gli attuali NXT Tag Team Champions, gli Hank And Tank. A formare il tag team Hank Walker & Tank Ledger, due superstar che fanno della potenza la loro arma migliore sul ring. Hanno conquistato i titoli recentemente, a Stand & Deliver 2025, sconfiggendo i Fraxiom. Per Hank Walker è stato il primo titolo importante nel brand, mentre il per il 26enne Tank Ledger è stato il coronamento di un cerchio iniziato nel 2022, quando è arrivato il WWE con un contratto “NIL”, Next in Line. E di fatto è da oltre due anni che insieme formano questo tag team. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Hank And Tank, l’ora della maturità