Hamilton al Canada | Ferrari inabile al titolo Vasseur sminisce aggiornamenti

Nel cuore del Gran Premio in Canada, Hamilton ha messo in luce le sfide della Ferrari, evidenziando che la vettura attuale fatica a competere per il titolo mondiale. Mentre il team di Maranello cerca di risollevarsi, le parole del campione inglese sottolineano le difficoltà di una scuderia che sembra ancora distante dalla vetta. La lotta per il campionato si fa sempre più accesa: cosa riserverà il futuro?

Nel corso dell'ultimo Gran Premio in Canada, Lewis Hamilton ha confermato le difficoltà della Ferrari nel campo della competitività , evidenziando che la vettura attuale non è in grado di lottare per il titolo. Il pilota inglese, ridotto da un inizio stagione negativo e segnato da una sfumata performance a Maranello con un sesto posto, ha .

