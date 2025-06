Halle Sinner eliminato nel doppio con Sonego all’esordio

Un inizio difficile per Jannik Sinner e Lorenzo Sonego nel doppio di Halle, dove l’esperienza dei rivali ha prevalso in un match emozionante e combattuto. Dopo aver conquistato il primo set, i nostri talenti hanno lottato con determinazione, ma alla fine il russo Khachanov e l’americano Michelsen sono riusciti a spuntarla nel tie-break del terzo. La sfida si conclude con rammarico, ma anche con tante lezioni da cui ripartire.

Esordio amaro per Jannik Sinner e Lorenzo Sonego nel doppio di Halle. Sull’erba tedesca, la coppia azzurra infatti si è arresa al debutto nel match tiebreak del terzo set contro il russo Karen Khachanov e l’americano Alex Michelsen dopo un’ora e 25 minuti di gioco. Dopo aver vinto il primo parziale per 6-2, recuperando anche un break di svantaggio, gli italiani hanno giocato punto a punto il secondo, sprecando il vantaggio di un turno di servizio prima di perdere 7-5. Praticamente a senso unico invece il match tiebreak, terminato 10 punti a tre per gli avversari. Si ferma dunque al primo turno la corsa del numero uno del mondo e del torinese, iscritti però anche nel tabellone singolare, dove debutteranno domani 17 giugno. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Halle, Sinner eliminato nel doppio con Sonego all’esordio

