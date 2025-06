Haj Qassem il generale del cielo dell’Iran capace di bucare la difesa di Israele

Haj Qassem, il celebre generale del cielo iraniano, si conferma come un protagonista di spicco in un delicato equilibrio di forze regionali. Con abilitĂ sorprendenti, ha dimostrato di poter superare le difese di Israele, inviando un messaggio chiaro anche a Trump. In un contesto di tensioni crescenti, il suo ruolo si fa sempre piĂą centrale, suscitando interrogativi sul futuro della stabilitĂ mediorientale.

Teheran ha usato con successo il suo gioiello, inviando un messaggio preciso anche a Trump

Haj Qassem, il “generale” del cielo dell’Iran capace di bucare la difesa di Israele; Iraq, Usa uccidono il generale iraniano Soleimani. Trump: “Suo regno di terrore è finito”:…; Iran, decine di migliaia in strada protestano per l’uccisione di Soleimani: «Morte all’America».

Guerra Iran-Israele, Haj Qassem è il nuovo missile che ha "bucato" l'Iron Dome: così Teheran ha eluso lo scudo di difesa - La pioggia di razzi su Israele lanciati da Teheran è riuscita, seppur solo in parte, a eludere il sistema di difesa Iron Dome. Scrive msn.com

Iran, il nuovo missile Haj Qassem che ha "bucato" l'Iron Dome: gittata di 1.200 km, è dotato di una testata manovrabile - La pioggia di razzi su Israele lanciati da Teheran è riuscita, seppur solo in parte, a eludere il sistema di difesa Iron Dome. Come scrive msn.com