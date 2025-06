Ha violato il diritto internazionale sì o no? Stefania Craxi in tilt sull’attacco di Israele all’Iran

Durante una recente trasmissione radiofonica, Stefania Craxi si è trovata in un momento di imbarazzo nel commentare l’attacco di Israele all’Iran e la politica di Netanyahu nella Striscia di Gaza. La sua posizione ha sollevato dubbi sul rispetto o meno del diritto internazionale, in particolare in relazione all’articolo s236. Un dibattito acceso che mette in luce le complessità delle scelte diplomatiche in un contesto di tensione globale.

Momento di palpabile imbarazzo per Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, nel corso della trasmissione Battitori liberi, su Radio Cusano Campus. Al centro del dibattito vi è l’attacco di Israele contro l’Iran e la politica criminale del premier israeliano Benjamin Netanyahu nella Striscia di Gaza. La parlamentare elogia il governo Meloni per l’impegno umanitario a favore dei palestinesi e definisce inutile la rottura dei rapporti diplomatici con Israele. Ma Savino Balzano, conduttore del programma radiofonico insieme a Gianluca Fabi, la incalza con una domanda diretta: “Perché rompere i rapporti con Israele e con Netanyahu potrebbe essere controproducente? Stride un pochino con la logica che si adotta invece con la Russia di Putin. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ha violato il diritto internazionale sì o no?”. Stefania Craxi in tilt sull’attacco di Israele all’Iran

