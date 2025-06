Ha un incidente in scooter e lascia a terra la passeggera ferita Conducente in fuga a piedi ripreso dalle telecamere

Un incidente sconvolgente si è verificato ad Ancona, quando un uomo coinvolto in un scontro con un'auto ha abbandonato la passeggera ferita e si è dato alla fuga a piedi, lasciando dietro di sé immagini catturate dalle telecamere. La polizia locale sta ora indagando su questa fuga improvvisa, sperando di fare piena luce su un episodio che ha scosso la comunità. La vicenda evidenzia l’importanza di responsabilità e rispetto sulla strada.

ANCONA – Non era nemmeno dalla parte del torto eppure dopo lo scontro con una automobile ha lasciato a terra la passeggera che aveva in sella al suo scooter e si è dato alla fuga a piedi. Sta indagando la polizia locale su un uomo che oggi pomeriggio, attorno alle 15.30, ha avuto un incidente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Ha un incidente in scooter e lascia a terra la passeggera ferita. Conducente in fuga a piedi ripreso dalle telecamere

In questa notizia si parla di: incidente - scooter - terra - passeggera

Ragazza in scooter travolta da un'auto al viale della Vittoria, è il secondo incidente nella zona in poche ore - In un tragico evento che ha scosso Ancona, una giovane donna in scooter è stata investita da un'auto al viale della Vittoria.

Dramma sulle strade di Bari. E’ deceduta la 16enne coinvolta nell’incidente avvenuto nella tarda serata di ieri in via Tatarella, a Bari, in direzione ponte Adriatico, tra la rotatoria di Poggiofranco e quella dove è situato un noto ipermercato. L’incidente, avvenu Vai su Facebook

Ha un incidente in scooter e lascia a terra la passeggera ferita. Conducente in fuga a piedi ripreso dalle telecamere; Incidente via Aurelia: motociclista e passeggera feriti dopo scontro con automobilista; Passo Giovo: incidente in moto, la passeggera trasportata in ospedale.

In scooter si scontra contro un'auto e viene sbalzato a terra: travolto e ucciso da un'altra vettura - Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto oggi, 10 giugno, intorno alle 12. Come scrive msn.com

Imperia: scooter sbalzato a terra dopo l’urto con un’auto. Due feriti gravi trasportati in al Pronto Soccorso - Intorno alle 14:43, un’auto e uno scooter si sono scontrati, provocando il violento sbalzo a terra degli ... Si legge su imperiapost.it