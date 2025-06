Ha saputo trasmettere i suoi valori agli studenti Chiesa gremita ai funerali della prof morta in moto

Una chiesa gremita e un silenzio carico di emozione hanno accompagnato l’ultimo saluto a Nadia Lepore, insegnante amatissima dell’ITIS Paleocapa, scomparsa tragicamente in un incidente. La sua dedizione e i valori che ha trasmesso agli studenti sono rimasti impressi nei cuori di tutti. Un momento toccante che testimonia quanto il suo esempio abbia lasciato un segno indelebile nella comunità.

