Ha chiesto la cessione all’Atalanta | c’è un segnale preoccupante – ESCLUSIVA

L’Atalanta si trova a un crocevia cruciale, con segnali di incertezza che emergono tra i tifosi e la dirigenza. La richiesta di cessione da parte di alcuni giocatori e il cambio di allenatore rappresentano chiari indicatori di una fase di transizione, non priva di tensioni. In questo scenario complesso, l’unica certezza è che il futuro della Dea dipenderà dalla capacità di adattarsi e reinventarsi. La vera sfida ora è…

Quando cambia l’allenatore qualche strascico c’è sempre. A Bergamo inizia una nuova fase, ma non tutti sembrano pronti a viverla Ha chiesto la cessione all’Atalanta: c’è un segnale preoccupante (AnsaFoto) – serieanews.com Sarà molto probabilmente un anno di transizione per l’Atalanta. Juric è appena arrivato e difficilmente riuscirà a riproporre la stessa qualità di gioco fin da subito. Non perché non sia capace, ma perché certe cose vanno digerite. L’addio di Gasperini, andato alla Roma per iniziare una nuova avventura, ha rappresentato un piccolo terremoto. Non tanto per la società, che aveva già pianificato, ma per i giocatori. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Ha chiesto la cessione all’Atalanta: c’è un segnale preoccupante – ESCLUSIVA

In questa notizia si parla di: chiesto - cessione - atalanta - segnale

Real Madrid, Rodrygo va alla rottura: per Marca ha chiesto la cessione e di non giocare più. Gli scenari di mercato - Rodrygo e il Real Madrid si trovano a un bivio: secondo Marca, il giovane attaccante ha richiesto la cessione, annunciando la sua intenzione di non scendere più in campo.

Una notizia importante per il futuro finanziario dell’Inter. Oaktree ha deciso di esercitare il proprio diritto di rimborso e con una nota di Inter Media and Communication S.p.A., la società tramite cui era stato richiesto il bond, ha comunicato che procederà al rimbo Vai su Facebook

Lookman e l’Atalanta, la storia è finita? Dal flirt col PSG al rigore della discordia: gli scenari; Nico attende la Juventus, e l'Atalanta è sempre in corsa. Le news di calciomercato; Lookman torna ad allenarsi, Koopmeiners ancora bloccato: la situazione in casa Atalanta.

Koopmeiners: «Ho chiesto la cessione in estate all'Atalanta. So che la Juve è interessata» - Proprio del futuro ha parlato il classse 1998 in un'intervista al De Telegraaf, a cui ha rivelato: «Ho chiesto la cessione in estate all'Atalanta». ilmessaggero.it scrive