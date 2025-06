H Jon Benjamin si trasforma in Bob Belcher | la confessione sul doppiaggio

Jon Benjamin, volto iconico di Bob Belcher in "Bob's Burgers", svela il suo segreto: quindici anni di interpretazione gli hanno donato una voce unica e autentica, contribuendo al successo globale della serie Fox. Un viaggio professionale che dimostra come passione e costanza possano trasformare un semplice doppiaggio in un fenomeno internazionale, lasciando un'impronta indelebile nel mondo dell'animazione.

