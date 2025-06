Gyokeres Juve Corriere avanti tutta! Lo svedese è in cima alla lista dei desideri lo Sporting si prepara a cederlo | cifre e formula dell’affare

La Juventus accelera sul mercato e si concentra su Viktor Gyokeres, il nome caldo del momento. Con lo Sporting pronto a cederlo, i bianconeri preparano l’offerta giusta per rinforzare l’attacco, ormai privo di Vlahovic e Milik. La trattativa si fa sempre più concreta: ecco tutte le cifre e la formula dell’affare che potrebbe segnare una svolta per la squadra di Allegri.

Gyokeres Juve (Corriere dello Sport) avanti tutta! Lo svedese è in cima alla lista dei desideri, lo Sporting si prepara a cederlo: cifre e formula. Ormai non è più un mistero: è Viktor Gyokeres il nome in cima alla lista dei desideri del mercato Juve per potenziare un reparto offensivo che nel corso dell’estate rimarrà privo di Vlahovic e Milik. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Juve punta a incassare una sessantina di milioni dalle cessioni di Vlahovic e Douglas Luiz prima di dare l’assalto decisivo allo svedese. Lo Sporting potrebbe anche accontentarsi di proposte da 70 milioni di euro più altri 10 di bonus per un totale di 80. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juve (Corriere) avanti tutta! Lo svedese è in cima alla lista dei desideri, lo Sporting si prepara a cederlo: cifre e formula dell’affare

In questa notizia si parla di: cima - juve - lista - desideri

Calciomercato Juve, il club bianconero non molla quell’obiettivo: è ancora in cima alla lista per l’estate! La rivelazione - La Juventus continua a puntare forte su David Hancko per il calciomercato estivo. Nonostante le insidie, il club bianconero non molla il difensore del Feyenoord, ancora al centro delle attenzioni.

La #Juventus ha messo nel mirino Viktor #Gyökeres: l’attaccante svedese è in cima alla lista dei desideri per il dopo Vlahovic. Per portarlo a Torino, però, servono almeno 65-70 milioni di euro. Domanda secca: è lui, l’attaccante giusto? Vai su X

GAZZETTA - Napoli, tutto su Lookman: pronti 50 milioni ma l’Atalanta chiede di più Aurelio De Laurentiis e il ds Giovanni Manna non si fermeranno a Kevin De Bruyne, vogliono regalare a Conte un altro super colpo. E in cima alla lista dei desideri per il ruolo d Vai su Facebook

Gyokeres Juve (Corriere) avanti tutta! Gli aggiornamenti; Osimhen-Juventus, CorSport: offerta da 85 milioni al Napoli! Due scogli da superare; Huijsen in cima alla lista dei desideri del Real Madrid: l’obiettivo per la difesa e la quotazione continua a lievitare.

Gyokeres Juve (Corriere) avanti tutta! Lo svedese è in cima alla lista dei desideri, lo Sporting si prepara a cederlo: cifre e formula dell’affare - Lo svedese è in cima alla lista dei desideri, lo Sporting si prepara a cederlo: cifre e formula Ormai non è più un mistero: è Viktor Gyokeres il nome ... juventusnews24.com scrive